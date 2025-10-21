◆みやざきフェニックス・リーグオイシックス３―１２巨人（２１日・ひむか）巨人の石塚裕惺内野手が、２本の二塁打を含む３安打を放った。オイシックス戦に「１番・遊撃」で先発出場すると、初回先頭、２回無死でそれぞれ左翼線二塁打を放ってチャンスメイク。さらに３回１死一、二塁でも左前へと運んで好機を広げ、その後の佐々木の満塁弾を呼び込んだ。その後、５回の打席で代打を送られて交代した。１年目の今季はイー