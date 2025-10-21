◆みやざきフェニックス・リーグオイシックス３―１２巨人（２１日・ひむか）巨人は、オイシックスに２本の満塁弾を含む１３安打１２得点で大勝した。１点を追う２回無死満塁で山瀬慎之助捕手が左中間へ逆転の満塁アーチをたたき込むと、３回は３点を追加してなお１死満塁から、佐々木俊輔外野手が右翼ポール際へとライナーで運んだ。さらに８点リードの８回１死では育成ドラフト１位・坂本達也捕手が左翼へ２軍での初アーチ