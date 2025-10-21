寒暖差や室内外の温度差が大きくなるこれからの季節にぴったりなニッセンの『WARMCORE AIR』シリーズ。新たに登場したブラトップタイプは、発熱しながら汗を素早く吸収・発散する機能を備え、寒さもムレも快適に過ごせるインナーです。これ1枚で外出着の下にも安心して着用できるので、リラックスタイムや通勤・通学など幅広いシーンで大活躍。冬でも快適に過ごしたいあなたにぴったりな新作をご紹介します！