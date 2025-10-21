南魚沼市の巻機山で沢登りし19日に遭難した群馬県の60代男性の捜索が21日も、行われました。警察によりますと、21日午後2時すぎ、県警ヘリコプターで身元不明の男性1人が、沢登りの場所から離れた林の中で発見されましたが、死亡が確認されました。警察は死亡した男性が、捜索の続いている群馬県前橋市の60代の男性とみて身元の特定を急いでいます。警察によりますと18日から巻機山に向けてこの男性を含む4人が沢登りをして