神山羊が、TVアニメ『キミと越えて恋になる』エンディングテーマの新曲「きみになれたら」を、12月10日にCDシングルとしてリリースする。あわせてアートワークが公開された。 （関連：【画像あり】神山羊、CDシングル『きみになれたら』ジャケットアートワーク） 今回公開されたアートワークは、歌詞に登場する〈甘夏の花〉を想起させる、どこかノスタルジックな気配をまと