田中ヤコブが、通算5枚目のソロアルバム『にほひがそこに』を11月19日にリリース。また。収録曲「いつか終わる恋のために」を10月22日に先行配信する。 （関連：グソクムズ、田中ヤコブ、えんぷてい……最後まで言葉とサウンドに耳を傾けたい、懐かしくも新しい日本語ポップス） 今作は、サックスプレイヤー 富烈（プエル）を迎えた「傷は痛みだけで、出来てるんじゃない」や、コーラスにLampの榊原香保里