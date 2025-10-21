岡山県北部を中心に、近年、倒木による列車の運転見合わせが増えています。JR西日本は、その対策として行っている沿線の集中伐採の模様を公開しました。 【写真を見る】倒木による列車の運転見合わせ増える→JR西日本がその対策「沿線の集中伐採」を公開【岡山】 きょう（21日）伐採作業が行われたのはJR伯備線の木野山駅の近くです。JR西日本によりますと、伯備線では倒木の影響で列車の大幅な遅れや運休に至ったケースが