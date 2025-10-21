松江出身の秀才・錦織友一としてNHK連続テレビ小説「ばけばけ」に21日、吉沢亮(31)が登場し、視聴者からは歓喜の声が寄せられている。吉沢は、東京へ出奔したヒロイン・松野トキ（郄石あかり）の夫・銀二郎（寛一郎）が転がり込んだ下宿の同居人。番組公式インスタグラムは「松江出身の秀才。?大盤石?の異名を持つ、錦織友一（にしこおり ゆういち）」と紹介した。俳優デビューは2010年、舞台「BLACK PEARL」。11年に