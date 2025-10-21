子どもたちに音楽に親しんでもらおうと小学校で作曲家による特別授業が行われました。 ２１日、広島市東区の牛田小学校では、６年生の児童らおよそ１９０人が参加し、日本を代表する作曲家・三枝成彰さんによる音楽授業が行われました。 特別授業は明治安田が、２００９年から全国の小中学校などで開いていて、クラシック音楽の歴史や特徴を伝えています。 ■作曲家 三枝成彰さん 「音楽はメッセージ。クラシックでもい