憲政史上初の女性総理となった高市早苗首相(64)が10月21日に組閣した新しい内閣で、財務大臣に片山さつき氏(66)=参院比例=、経済財政担当大臣に城内実氏(60)=衆院静岡7区=が起用されることが決まりました。この2人といえば、かつて同じ選挙区で2度も戦った20年にわたる因縁があります。 事の始まりは2005年までさかのぼります。住宅街から中山間地まで抱える「日本の縮図」と呼ばれる政令市・浜松市などを選挙区とする衆院静岡7区