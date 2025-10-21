１１月に開催される「広島国際映画祭」で、原爆資料館の歩みを記録したドキュメンタリー映画など、上映される３０作品が発表されました。 広島国際映画祭は１１月２８日から３日間にわたり開催され、１０の国と地域の３０作品が広島市内のＮＴＴクレドホールなどで上映されます。 横浜流星さん主演の話題作、「正体」の上映も決まり、刑事役で出演している山田孝之さんのトークショーも予定されています