19日午前、新潟県南魚沼市の巻機山で男性4人が沢登りに出かけ、体調を崩して救助要請した60代男性が行方不明となりました。県警ヘリが21日に男性を見つけましたが、男性の死亡が確認されました。死亡が確認されたのは、60代男性です。男性は10月18日に4人で南魚沼市の巻機山に向けて沢登りをしていましたが、18日に避難小屋まで到着できず、登山道で1泊。その後、男性が体調を崩し、男性が救助要請しました。その後3人は、男性の救