乃木坂46遠藤さくら（24）が、11月2日からスタートするテレビ東京の新番組「のぎ鍋」（日曜深夜0時45分）の初回に出演することが21日、発表された。遠藤は「2人でお鍋を食べるので、2人の関係性がすごく見えるんじゃないかなと思います。やっぱり、お鍋を囲んでるからこそ、いつも以上に緩んでる姿が見られるのも、見どころのひとつじゃないかなと。乃木坂のメンバーがお鍋を食べてるっていうだけでもう、可愛いのは確定してますし