任期満了に伴う、奄美大島・龍郷町の町長選挙が21日に告示されました。現職と新人のあわせて2人が立候補し、8年ぶりとなる選挙。中学校の統合や交流センターの整備などを巡る、2人の訴えを取材しました。 龍郷町長選挙に立候補したのは、 ▼現職で3期目を目指す竹田泰典さん(73)と ▼新人で不動産業の樋脇昭和さん(67)の2人で、 いずれも無所属です。 前回の町長選は無投票で、8年ぶりの選挙戦となります。 （竹田泰