秋雨前線の影響で、種子島・屋久島、奄美地方ではあす22日にかけて大雨となるおそれがあります。土砂災害、浸水、河川の増水に注意が必要です。 気象台によりますと、秋雨前線の影響で、種子島・屋久島、奄美地方には発達した雨雲がかかり続けています。 種子島・屋久島地方と奄美地方では、あす22日にかけて1時間に最大40ミリの激しい雨が予想されています。 22日夕方までの24時間に予想される雨量は多いところで、種子島・屋