鹿児島県曽於市で21日朝早く、ネコが腹を切られたような状態で死んでいるのが見つかりました。警察は事件の可能性も視野に捜査しています。 曽於警察署によりますと、曽於市大隅町岩川の駐車場で21日午前5時ごろ、ネコが腹を切られたような状態で死んでいるのが見つかり、発見した人が警察に通報しました。 飼い主によりますと、猫は、発見場所の近くに住む30代の夫婦が室内で飼っている生後6～7か月のメスの子猫です。