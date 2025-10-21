バスケットボールBリーグは、来シーズンから経営力強化のため、プレミア、ワン、ネクストの3つのカテゴリーに刷新されます。 鹿児島レブナイズは、上位から2番目の「Bリーグワン」に所属することになりました。 21日、来年秋の新シーズンの出場資格「クラブライセンス」の判定結果を発表したBリーグ。鹿児島レブナイズは上位から2番目の「Bリーグワン」の所属となりました。