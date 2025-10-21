高市新総理の誕生に、鹿児島県民からは期待や注文など、様々な声が聞かれました。 「号外です」 「決まったんですか。初の女性総理」 （70代）「期待している、物価高対策・ガソリン減税とか」 （10代 学生）「女性の総理だから、こちら側の意見も反映させてくれるかな。子育て支援とかを充実させてほしい」 （50代）「みんな働いているので、178万円の壁のところを期待している」 （30代 育休中）「（託児所などに）入れた