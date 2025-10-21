元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄さん（30）が2025年10月18日、自身のインスタグラムを更新。出演したイベントでの衣装ショットを披露した。「きらきらの1日楽しかったです」森さんは、「ガルアワ今回もMCありがとうございました」といい、出演した「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」での衣装ショットを投稿。「きらきらの1日楽しかったです」と報告していた。インスタグラムに投稿された写真では、デコルテや