ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。10月13日（月）から16日（木）の授業（放送）では、メンバー全員が大集合したスペシャル企画「秋の大運動会」を実施。ここでは10月15日（水）放送回の第2種目「借り物競