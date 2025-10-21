おととし、佐久市の道路で85歳の男性を車ではね、その後、山中に遺棄して殺害した罪に問われている男の裁判員裁判は21日、被告人質問が行われました。被告の男は「遺族に直接謝罪がしたい。申し訳ないです」と頭を下げ謝罪しました佐藤被告「許されるなら遺族に直接 謝罪がしたい。申し訳ないです」証言台で泣きながら謝罪の言葉を述べた被告の男。殺人などの罪に問われている佐久市の無職、佐藤英伸被告（34）です。 起訴状