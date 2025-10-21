円売り優勢、高市首相の誕生でドル円は一時１５２円台乗せ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円売りが優勢。ロンドン朝方にかけてはいったん円買いが入る場面があったが、ロンドン勢の参加とともに再び円売りが強まっている。ドル円は一時152円台乗せと、１週間ぶりの高値水準となった。クロス円も買いが広がり、ユーロ円は176円台半ば、ポンド円は203円台前半へと一段と上昇している。円売りの背景としては、高市