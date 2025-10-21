大井競馬所属の荒山勝徳調教師（５６）＝小林＝は２１日、大井競馬９Ｒで管理するレゲエビーチが１着となり、２００７年７月３０日の初出走以来、５５０４戦目で地方競馬通算１０００勝を達成した。大井所属のトレーナーとしては初となる偉大な節目到達となった。地方重賞は２０１７年ＪＢＣレディスクラシック（ララベル）など３８勝。また、今年９月のコリアカップをディクテオンで制している。荒山勝徳調教師「スタッフ、ジ