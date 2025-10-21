俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜後10：15）の第2話が19日に放送され、“運命の恋”と別れ・再会が反響を呼んでいる。【第2話カット】『すべ恋』破局→3年後に2ショットでボートに乗る今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。冬野夜空氏による同名の