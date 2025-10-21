【ワルシャワ共同】第19回ショパン国際ピアノ・コンクールで4位に入賞した桑原志織さん（30）が21日、現地で取材に応じ「光栄に思う。ピアニストとして、今後の活動の地盤となる代え難い経験となった」と喜びを語った。