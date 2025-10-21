10月21日午後、魚沼市でクマ1頭が駆除されました。近くには中学校もあり、危険な状態であったことから、県内では初めて市町村の判断で銃を使う「緊急銃猟」が行われました。クマが駆除されたのは魚沼市古新田です。21日午前、体長約1メートルのクマ1頭が目撃され、近くの山林に逃げ込んだと通報がありました。近くには民家や中学校などがあり、住民に危険がおよぶ可能性があったため21日午後、魚沼市長の判断のもと、緊急銃