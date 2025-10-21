高市総理の誕生は経済にどう影響したのでしょうか。日経平均株価は21日も大きく上昇し、大台の5万円には届かなかったものの史上最高値を更新しました。 10月4日に高市さんが自民党総裁に選ばれてから約2週間の間に約5000円上がった日経平均株価。そして総理に選ばれた21日は前日に比べ130円56銭高い4万9316円06銭で終え、最高値を更新しました。■大熊本証券・出田信秀社長「高市さんに対する期待が相当高くて、高市さんの政策