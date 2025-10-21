10月21日、衆参両院の首相指名選挙で自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出され、日本の憲政史上、初の女性宰相が誕生した。それから遡ること数時間、テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』で次のような発言があった。自民党と日本維新の会の連立政権合意書を読んだというコメンテーターの玉川徹氏は「公明党との連立時代には、決して入らないような要素満載なんです。『保守』というよりも『右翼』って言ったほうが