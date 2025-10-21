Photo: Yama3 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ゴルフのティーショットが安定しない原因のひとつが“ティーの高さ”。どうしても感覚に頼って刺すので、プロでも無い限りはバラつきが生まれます。（そもそもスイングの安定感が先だろうというお話は置いておいて……）今回はそんな課題をシンプルに解決する「オールインワンゴルフティー」を試す