あまりも “ハマり役” すぎて、SNSも沸騰している。10月19日放送の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）に生臭坊主役で出演したお笑いコンビ、どぶろっく江口直人のことだ。「この回では、横浜流星さん演じる主人公の蔦重が、染谷翔太さん演じる歌麿の描いた絵を見て、女性の上半身を強調した肉筆画の『大首絵』を思いつきます。蔦重はそれを歌麿に伝えるため、歌麿が住む栃木に向かいます。そこで地元の豪商と饗