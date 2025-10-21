Photo: 中川真知子 CEATEC 2025の会場を歩いていたら、株式会社コスモサウンドのブースから振り向きたくなるくらい心地いい音が流れてきました。温かみがあって、胸にしみるような音。歴史あるコンサートホールで聞く、まろやかな音のようでした。思わず立ち止まると、そこにあったのはVictorの天然木を使ったウッドコーン一体型ステレオ「EX-B5」。たたずまいも音も、優美の一言。こんなス