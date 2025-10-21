2025年10月21日、韓国・朝鮮ビズは、スペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリア内部の柱に、ハングルで書かれた落書きが発見され、ネット上で批判が高まっていると報じた。記事によると、現在韓国のオンラインコミュニティーやソーシャルメディア（SNS）上で、サグラダ・ファミリア内の柱に「쀍（ぺッ）」「KIN」と書かれた落書きの写真が拡散し、批判を呼んでいるという。「쀍（ペッ）」は不快感や苛立ちを表す