●ノースサンド 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：11月21日 事業内容：総合コンサルティング事業 仮条件決定日：11月5日 想定発行価格：1060円 上場時発行済み株式数：6900万株 公募：900万株 売り出し：822万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限258万株 ブックビルディング期間：11月6日～12日 公開価格決定日：11月13日 申込期間