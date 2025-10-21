中国の研究チームはこのほど、ロボットアルゴリズムの分野において世界初となる「力・位置ハイブリッド制御アルゴリズムの統一理論」を提案しました。このアルゴリズムは、ロボットが力センサーに依存せず、位置と力の制御を同時に学習できるようにしたもので、関連タスクの成功率は位置制御のみを用いた戦略に比べて約39．5％向上したとのことです。関連論文は、国際ロボット学習大会（CoRL）で優秀論文賞を受賞しました。同賞の