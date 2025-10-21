10月21日引け後に、株主優待制度について新設や拡充、変更、廃止を発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― テーオーシー [東証Ｓ]決算月【3月】10/21発表 「アロマバスオイル」および「ホシコラーゲン」を優待品から除外する。26年3月末より適用。 株探ニュース