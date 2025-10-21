2025年11月1日（土）から3日（月・祝）まで、『ウポポイ（民族共生象徴空間）』にて『ウポポイ無料開放DAY』が開催されます。 画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団 開催期間中は、20種類以上あるプログラムの開催回数や定員も通常より増やされ、より多くの来場者が楽しめるようになります。 ※写真はイメージです画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団 さらに、キッチンカーや子どもが遊べるふわふわ遊具も屋