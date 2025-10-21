「一般戦」（２１日、多摩川）中田元泰（３９）＝香川・１００期・Ａ１＝が、予選最終日を２、２着とまとめて得点率１３位で突破した。「出足、行き足はいい。納得できる感じになっている。伸びは普通ですけどね」と出足関係に好感触。「もっと上積みありそうだけど調整が難しい」とさらに良くなる余地もありそうだ。２節前に住之江で優勝して、前節の下関ミッドも優出。本来の姿に戻りつつある。「期始めにケガしてリズムが