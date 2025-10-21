悪化する安全保障環境や米価の高騰、社会保障改革まで、高市政権が直面する課題は多岐にわたる。支える新閣僚たちは、一様に表情を引き締めていた。農相から防衛相に転じた小泉進次郎氏は２１日夕、記者団に「国家の防衛という国家存立の基本である崇高な任務を担う。重責をしっかりと認識し、国民に安心していただける仕事をしていきたい」と抱負を述べた。農相として政府備蓄米の放出を主導し、注目を集めた小泉氏。新政権