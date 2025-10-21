ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗（３０）が２１日、東京・多摩六都科学館で公開中の映画「秒速５センチメートル」の大ヒット御礼プラネタリウムイベントに、共演の高畑充希（３３）らと登場した。作中にも登場する施設でのイベント。再現するように、松村の「みなさんこんばんは。本日はご来館くださり、ありがとうございます。それでは、プラネタリウムをはじめていきましょう」という生解説から始まった。イベント中には今、頑