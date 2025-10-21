交際中の71歳女性に暴行を加え、死亡させた罪などに問われている男の裁判員裁判で、熊本地裁は21日、懲役7年の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは元就労支援施設の作業員、早瀬真吾被告(43)です。起訴状などによりますと早瀬被告は去年4月、熊本市のアパートで同僚で交際中だった木下春千代さん(当時71)の全身を殴る蹴るなどして死亡させたほか、木下さんの口座から現金19万円あまりを不正に引き出した罪に問われて