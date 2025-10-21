ネプチューン名倉潤（56）が20日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。海外のロケでの驚きのエピソードを明かした。この日はタイ人の母を持つ「Snow Man」向井康二と、ミャンマー出身の森崎ウィン（35）がゲスト出演し、タイの魅力をプレゼンした。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也（55）が「タイ行ったことある人？」の質問に「あるよ」と手を挙げた名倉。上田は「潤ちゃんが1番説得力はあるよな」と話し