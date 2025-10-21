【モデルプレス＝2025/10/21】イラストレーター・ナガノ氏が描く漫画「ちいかわ」のキャラクターによる魔法少女をモチーフにした人気作品「まじかるちいかわ」と、アーティストのyamaがコラボしたスペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」が、10月21日にYouTubeにて公開された。【写真】畑芽育、画伯級の手描きちいかわイラスト◆まじかるちいかわ×yamaがコラボ楽曲制作は、2020年4月にオリジナル楽曲「春を告げる」