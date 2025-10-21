レノボ・ジャパンは、個人向けスマートグラス 「Lenovo Legion Glasses（Gen2)」を、2025年10月24日よりオンラインチャネルにて順次販売開始します。 「Lenovo Legion Glasses（Gen2）」 「Lenovo Legion Glasses（Gen2）」は、USB Type-Cポート（DisplayPort Alternate Mode対応）を搭載したPC、タブレット、スマートフォン、ゲーム機などに接続するだけで、最大126型相当の大画面映像を体験できる軽量ウェアラブルディスプ