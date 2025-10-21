【サーティワン】から登場した、黒ねこをモチーフとした「新作メニュー」を要チェック。可愛いビジュアルに仕上がったハロウィン仕様のダブルカップやサンデーが、10月31日までの期間限定で味わえます。今回は休憩タイムのおやつにおすすめしたいメニューをご紹介。ぜひお見逃しなく。 アイスだけ堪能したい時に「にゃブルカップ」 トッピングなしでアイスだけ堪能したい時にぴったりなこち