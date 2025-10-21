猫が『落ち込んでしまう』飼い主の行動4選 1.過度に構いすぎる 猫をかわいがる気持ちが強いほど、つい抱っこしたり、顔を近づけたりしたくなるものです。 けれども、もともと自分のペースを大切にしている猫は、突然のスキンシップや過度な構いすぎによって「怖い」「落ち着けない」と感じさせてしまうことがあります。 甘えん坊な猫も多いですが、ひとりでのんびり安心できる時間を作ることは大切です。猫が近づ