櫻坂46・谷口愛季（あいり＝20）が、16日に発売された「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）最新号に登場した。20歳の透明感あふれる素肌を表紙＆巻頭グラビアで披露した。 【写真】透明感抜群！素肌がまぶしい谷口愛季のグラビアショット 圧倒的な美貌と、パフォーマンス力でグループをけん引する谷口。今回で「週チャン」に2度目の登場となった。表紙には、チェック柄のオフショルダーワンピース