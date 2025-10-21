テレ東は、乃木坂46が出演する新番組『のぎ鍋』（毎週日曜深0：45〜0：50）を11月2日から放送することを発表した。【写真】このシルエットは？遠藤さくらと鍋を囲むあるメンバー同番組は、乃木坂46のメンバーが週替わりで“2人きり”になり、お鍋を囲みながら自由気ままにおしゃべりするトーク番組。「同じ鍋を一緒に囲む」という距離の近いシチュエーションだからこそ、普段はなかなか見られないメンバー同士の関係性や、リ