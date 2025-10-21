10月17日、岩手・北上市の山林で発見された男性の遺体は、行方不明になっていた近くの温泉に勤務する60歳の従業員だと判明しました。身元が判明したのは、北上市の瀬美温泉の従業員・笹崎勝巳さん（崎はたつさき）です。瀬美温泉では10月16日、露天風呂の清掃作業をしていた笹崎さんが行方不明となり、現場からは血痕や動物の体毛が見つかっていました。翌17日には、温泉から50メートルほど離れた山林で身元不明の男性の遺体が見つ