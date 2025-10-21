東京・北区の交差点でカメラが捉えたのは、追突事故の瞬間です。ぶつかった衝撃で、辺りに部品が散乱。車ごと交差点に押し出されてしまいました。一体なぜ、事故は起きたのでしょうか。目撃者の車が交差点に進入すると、信号の色が青から黄色に変わります。すると、前にいたバイクが急停止。慌ててブレーキを踏んだところ、後ろを走っていた軽自動車が勢いよく突っ込んできたのです。前方のバイクはいったん交差点内で停止しますが