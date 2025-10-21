静岡・伊豆の国市でカメラが捉えたのは、動物の危険な飛び出しです。映像をよく見ると、1頭のシカが歩道の茂みから飛び出し、前を走る車に衝突。さらに、もう1頭が対向車の目の前に飛び出し、合わせて2頭が次々と衝突したのです。目撃者はとっさにブレーキを踏み、何とか衝突を回避しましたが「全く声が出ずに、心の中でヤバイヤバイと思いながらブレーキ踏みました」と話します。その後、シカ2頭は立ち上がり、走り去っていったと